Aanvraag voor uitbreiding geitenstal Rossum klopt niet; Maasdriel wil de juiste gegevens

Gemeente West Betuwe sluit steunpunt Waarden­burg

9:29 GELDERMALSEN/WAARDENBURG - Omdat het op vrijdagmiddag in het gemeentehuis van West Betuwe in Geldermalsen verre van druk is, heeft de gemeente besloten vanaf januari op die middag de deuren te sluiten. Ook sluit de gemeente de steunpunten in Waardenburg en Asperen.