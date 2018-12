Acht auto's in Veen en tientallen autobanden in de Bommelerwaard: dit ging er deze maand al in vlammen op

VEEN - Niemand kijkt er echt vreemd meer van op. Autobranden in Veen. Honderden mensen kijken zelfs toe hoe er om de haverklap weer een auto in vlammen op gaat. Deze maand kwamen al 8 voertuigen aan de beurt in het dorp. En dan is de jaarwisseling nog niet begonnen. In de omliggende dorpen braken deze maand al tientallen brandjes uit.

Op 2 december was de eerste autobrand in Veen een feit. Rond middernacht ging een auto in vlammen op aan de Grotestraat. Een nacht eerder ging een van de eerste stapels autobanden van het jaar in vlammen op aan de ‘beruchte kruising’ van de Witboomstraat met de Van der Loostraat. Die kruising is berucht, omdat er nog veel meer auto's en banden in vlammen op zullen gaan.

Vijf dagen later, op 7 december, gebeurde dat al. Een auto brandt volledig uit op de kruising in de nacht van donderdag op vrijdag.

Lees verder onder de video.

Drie weken later is het de beurt aan een caravan. En jawel, dat gebeurt op precies dezelfde kruising. Twee auto's raakten ook zwaar beschadigd bij de brand die kort na middernacht uitbrak.

En daarna gaat het hard. Drie nachten later is het weer de beurt aan een auto. Gevolgd door twee auto's die in nacht van 28 op 29 december uitbranden op hetzelfde kruispunt. Er staan meer dan honderd mensen te kijken naar de vuurzee.

Precies hetzelfde gebeurt een nacht later. Het is weer de beurt aan twee auto's en wéér staat een grote groep mensen toe te kijken. Een dag later volgt nog een auto. Die gaat in de avond van 30 december rond 21.30 uur in vlammen op.

Lees verder onder de video’s.

Zo lijkt het dus bijna iedere nacht wel raak. En dat belooft wat voor de jaarwisseling. Daarom komt er op oudejaarsnacht een camera te staan op de kruising. Ook dragen agenten, net als voorgaande jaren, bodycams. Vorig jaar werden er weliswaar geen aanhoudingen verricht en werden er ook geen hulpverleners lastiggevallen; maar elke autobrand is er één te veel, stelde de gemeente toen.

Het is inmiddels al jaren een traditie, maar toch lijken de inwoners van Veen ieder jaar weer eerder te beginnen. Het COT deed in 2005 onderzoek naar het Brabantse dorp. Volgens het onderzoek is Veen van oudsher een ‘arbeidersdorp’, waar bittere armoede bestond. Volgens het COT ligt veel in handen van succesvolle handelaren en handelsfamilies. De autobranden zijn volgens Veense bewoners, die geciteerd worden in het onderzoek, heel simpel te verklaren. ,,We werken 365 dagen en nachten, op zondag na dan, keihard en dan komt de burgemeester ons vertellen wat we die ene nacht wel en niet mogen doen op die kruising? Dat kunnen we dan ook wel zelf. Op die ene avond stoken we dus.” En daar houden de Veense bewoners zich nog steeds aan.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Branden in Waardenburg. © Bart Meesters - Meesters Multi Media

Waardenburg, Poederoijen en ‘de rest’

Niet alleen Veen is het toneel van branden in de maand december tot en met oud op nieuw. Ook de omliggende dorpen komen aan de beurt. Al gaat het daar vooral om ‘kleine brandjes’ zoals autobanden, pallets en picknicktafels. Zo leek het in de nacht vóór de jaarwisseling wel een eindeloze stroom aan branden in Waardenburg, Brakel, Zaltbommel, Ophemert, Zuilichem en Herwijnen.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Ook in de nacht van 28 op 29 december was het maar liefst dertien keer raak in de omgeving. Dat gebeurde in de nacht van Kerstavond ook, toen was vooral Waardenburg slachtoffer. In dat dorp gingen in de maand december al meer dan tien keer autobanden in vlammen op.

Het is al jaren traditie dat er rond de jaarwisseling van alles in de fik wordt gestoken. Maar de laatste jaren is het de hele maand december al raak in Waardenburg.

Lees verder onder de video.