Acht personen aangehouden bij oprollen hennepknipperij in Velddriel

Coketaxi in opmars in Gelderland: drugs bestellen als een pizza

8 januari NIJMEGEN/ARNHEM - De coketaxi, een begrip dat is overgewaaid uit de Duitse hoofdstad Berlijn, is bezig aan een opmars in Gelderland. Rondrijdende drugskoeriers leveren coke en pillen op bestelling thuis aan de deur, met de vanzelfsprekendheid alsof het om een pizza gaat.