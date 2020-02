Actiebereidheid tegen stort van granuliet in Over de Maas is groot; ook zorgen in de Bommelerwaard

Kerkdriel­se Cor zet koppen op de Oeteldonk­se praalwa­gens, of een been, een arm en nog veel meer

11:11 DEN BOSCH - Hier een arm. Daar een been. Of een kop. De praalwagens van de carnavalsoptocht in Oeteldonk hebben onderdelen die er op het allerlaatste moment bovenop komen te staan. Kraanmachinist Cor van Dongen deed dat maandag voor de vijftiende keer.