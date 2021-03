Ad ‘de Rat’ vrijgesproken van cold case-moord op drugscrimineel, ondanks 'bekentenis’

Digitale ‘klets‘ verkoopt ook wel, maar minder goed dan échte klets

14 februari DEN BOSCH - Online carnavallen, thuis voor de buis in carnavalsoutfit, misschien met een pilsje in de hand. Kijkend naar gestreamde muziekbingo’s, pubquizzen, oude filmpjes en andere digitale ‘klets’. Voor iedere zichzelf respecterende carnavalsvierder is het een slap aftreksel van het échte feest. Maar veel méér zit er ditmaal niet in.