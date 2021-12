Ada en Jan zetten mini-voedselbank voor hun deur: 'Voor mensen met een smalle beurs’

Op weg naar Maaskantje schalt de autoradio een prettig kerstnummer uit de speakers: It should be Christmas everyday van Suzanne Michaels. Aan de eettafel van Ada en Jan Minkels merk je al snel dat ‘samen delen’ en ‘er is genoeg voor iedereen’ bij hen diepgeworteld in de genen zit. Waarden die met Kerstmis vaak voor het voetlicht komen, maar in Maaskantje aan de orde van de dag zijn.