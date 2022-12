Adrie Bragt stopt als raadslid Zaltbommel; als enige al in gemeentepolitiek actief voor de herindeling

De bekendmaking van zijn aftreden was de uitsmijter van de laatste raadsvergadering van het jaar. Binnen de fractie van de ChristenUnie wordt hij opgevolgd door Mathilde de Hart uit Zaltbommel. Zij was van 2018 tot 2022 al lid van de raad.

Tot de verkiezingen van dit voorjaar was Bragt zestien jaar lang wethouder van Zaltbommel. Burgemeester Pieter van Maaren had lof voor het vele werk dat hij al die jaren voor de gemeenschap heeft gedaan. Ook haalde hij aan dat Bragt de enige in de huidige raad is die nog deel heeft uitgemaakt van een gemeenteraad van voor de herindeling van 1999. Dat was de raad van Kerkwijk, de gemeente waar hij ooit als ambtenaar begon. Bragt woont in Bruchem.