Afhaalpunt voor medicijnen van Apotheek De Maasbloem in Zonnelied Ammerzoden

AMMERZODEN - Apotheek De Maasbloem opent vanaf 1 december een afhaalpunt voor medicijnen bij de receptie van Het Zonnelied in Ammerzoden. Dat gebeurt in aanloop van de verhuizing van de apotheek naar dorpshuis Gelre's End in Hedel.

Die verhuizing staat gepland voor eind januari of begin februari 2022. De mensen bij de receptie van Het Zonnelied overhandigen de medicijnen als mensen zich kunnen identificeren en naam en geboortedatum noemen.

Mens in plaats van machine

Apotheker Marten Waalkens heeft bewust niet gekozen voor een automaat, zoals die bijvoorbeeld bij de Albert Heijn in Zaltbommel te vinden is. ,,Mensen waarderen het dat ze hun medicijnen krijgen zonder dat ze daarvoor een code hoeven in te toetsen. Misschien is het tegen de trend in, maar feitelijk komt het op hetzelfde neer: ze krijgen de medicijnen die ze nodig hebben.”

Apotheek De Maasbloem verdwijnt na een kleine 30 jaar uit Ammerzoden. Waalkens nam de apotheek ruim drie jaar geleden over. Momenteel wordt het Hedelse dorpshuis verbouwd om de komst van artsen en apotheek mogelijk te maken. Voor de artsen betekent dat een oplossing voor hun te kleine huisvesting. Over ongeveer drie maanden, als de verbouwing gereed is, vormen apotheek De Maasbloem en de huisartsen uit Hedel een gezondheidscentrum. . ,,Daar wordt de samenwerking alleen maar beter van", zegt Waalkens over de voordelen van het delen van het dorpshuis.

Ook afhaalpunt bij drogisterij

Het afhaalpunt in het Zonnelied is open van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Tijdens koopavonden of in het weekend zijn medicijnen op te halen bij het servicepunt bij Drogisterij Van der Schoot in Hedel. Patiënten dienen vooraf aan te geven waar ze hun medicijnen willen halen. Zijn die na een week niet opgehaald, dan gaan ze terug naar de apotheek.