Afvalcontainer mag aan Rondeel in Zaltbommel blijven staan

Botenhel­ling Kerkdriel dicht voor mensen ‘van buitenaf’: te druk en te gevaarlijk

27 juni KERKDRIEL - De botenhelling in recreatiegebied De Zandmeren in Kerkdriel is vanaf zaterdag 27 juni nog maar beperkt open. Deze maatregel moet een einde maken aan verkeersopstoppingen aan de Zandstraat en aan overlast van jetski's op de plas.