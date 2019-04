Afvalkosten gaan stijgen in Rivierenland

Van het gft-afval is de meerprijs inmiddels bekend: per huishouden gaat dat 9 euro extra kosten. Nu betalen huishoudens nog 199 euro per jaar. Een nieuw bedrijf gaat het bio-afval vergisten en composteren voor Avri, en dat kost de Rivierenlandse afvalverwerker 760.000 euro meer.

Maximumprijs

Het oude contract dat Avri had, loopt af. Daarom is de organisatie verplicht een nieuwe Europese aanbesteding te houden. Maar één bedrijf wilde het doen voor de maximumprijs die Avri had gesteld: Attero. Daarom heeft Avri de opdracht voorlopig gegund aan dit bedrijf, dat het in het Drentse Wijster gaat verwerken. Volgens wethouder Joost Reus, voorzitter van Avri, waren er wel meer partijen, maar vonden die de maximumprijs te laag.

Dat het verwerken duurder is geworden, komt volgens hem door de krapte op de markt: er wordt meer gft aangeboden dan er verwerkt kan worden. ,,We scheiden te snel te goed’’, legt wethouder Stefan van Someren, bestuurslid van Avri, uit. ,,De markt is daarin niet meegegaan.’’

Niet te beïnvloeden

Hoeveel het hele afvaltarief volgend jaar zal stijgen is nog niet bekend. Dat hangt af van de kosten van het verwerken van de andere afvalstromen, zoals restafval en plastic. Maar dat ook die stijgen, is volgens Van Someren een feit. ,,Het restafval wordt duurder omdat de overheid er meer belasting op heft. Bij plastic is er te weinig verwerkingscapaciteit.’’ Het lastige is wat hem betreft dat veel extra kosten niet te beïnvloeden zijn. ,,Bij het restafval kunnen inwoners straks de kosten wat in de hand houden door heel weinig restafval weg te brengen. Voor de rest is het vooral belangrijk dat we beter gaan kijken naar wat we inkopen: afval dat je niet koopt, hoeft ook niet verwerkt te worden.’’