Afvalstoffenheffing Avri volgend jaar 5 procent hoger

Dit jaar is het basistarief 270 euro. Dat wordt dus met 14 euro verhoogd naar 284 euro. Daarbovenop komt nog 1 euro per aangeboden 30 literzak restafval. Dat tarief blijft gelijk. Wie nog een container voor restafval heeft, betaalt als het aan de Avri ligt 4,67 euro als hij er een van 140 liter aan de weg zet en 8 euro voor een container van 240 liter. Gemiddeld zal de eindrekening voor 2022 op ongeveer 311 euro per huishouden uitkomen, zo schat de inzamelaar.

Luiers

Hoe het tarief precies uitpakt per gemeente, wordt overigens pas later duidelijk. Dat is ook nog afhankelijk van andere factoren, zoals het apart inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal. Elke Avri-gemeente moet zelf beslissen hoe dat binnen de gemeentegrenzen wordt vormgegeven en daar hangt dan ook per gemeente een ander prijskaartje aan. Zo plaatst Zaltbommel verspreid over de gemeente 28 ondergrondse containers. Aanbieden van luiers en incontinentiemateriaal gaat met een pasje maar is gratis. De kosten worden over alle inwoners verdeeld.