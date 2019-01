Agenten belaagd en bekogeld in Waardenburg, 40 raddraaiers weggejaagd

WAARDENBURG - Politieagenten zijn in de nieuwjaarsnacht in het nauw gedreven in Waardenburg. Veertig jongeren belaagden en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en bierflessen. De politie trok zich terug en hergroepeerde in de brandweerkazerne, waarna de groep werd verjaagd.

Na een relatief rustig begin van de jaarwisseling in Waardenburg, eindigde de nacht rumoerig. Op het moment dat het mis ging was in Waardenburg geen mobiele eenheid aanwezig, wel een aanhoudingseenheid.

Charge

Agenten en leden van de aanhoudingseenheid trokken zich even terug in de brandweerkazerne aan de Steenweg. Daarna voerden ze een charge uit waarmee de groep werd verdreven. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

De politie sluit niet uit dat er op een later moment nog arrestaties volgen. ,,Als er mensen herkend zijn, kunnen we ze alsnog aanhouden’’, zegt een woordvoerder.

Op de vraag waarom niet harder is ingegrepen nadat agenten werden belaagd met zwaar vuurwerk antwoordt de woordvoerder: ,,Dat is achteraf moeilijk na te gaan. Op zo'n moment moeten keuzes worden gemaakt.’’ Het is niet duidelijk waarom er geen ME was in Waardenburg.

Agenten zwaargewond

Eerder op de avond raakten bij Waardenburg twee agenten gewond bij een aanrijding op de A2. Voor dat incident was het rustig in Waardenburg. ,,We hebben een ritje gehad maar dat had niks met vuurwerk te maken’’, zei een ambulancechauffeur die in de avond bij de brandweerkazerne aan de Steenweg stond te wachten. De brandweerwagens stonden op dat moment werkloos te in de kazerne.

Vroeg op de avond werd op de Veerstraat een aanhanger met banden in brand gestoken, maar verder leek het kalm. Vorige week was het al een tijd onrustig in Waardenburg. Er werden meerdere branden gesticht: onder meer een vouwwagen vol tractorbanden werd in brand gestoken.