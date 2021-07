Agrariërs lijden miljoenenschade door hoogwater; gewassen op buitendijkse akkers gaan soms vlak voor oogst verloren

Het is kantje boord in de Zaaiwaard en het Esmeer bij Aalst

20 juli AALST - Het is in de nacht van maandag op dinsdag kantje boord geweest in de Zaaiwaard bij Aalst. Het dijkje tussen recreatiegebied De Neswaarden, de bedrijven aan de Zaaiwaard en recreatiepark Het Esmeer van Topparken heeft het bijna begeven. In de vroege ochtend kwam het asfalt van de parkeerplaats omhoog. Met volle bigbags is tegendruk uitgeoefend.