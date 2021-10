Al 75 jaar met hart en ziel verknocht aan Roda Boys; Cornelis en Tinus zijn van meet af aan lid

In 1945 won Recht Op Doel Af (RODA) - later werd de naam veranderd in Roda Boys om er nadien Bommelerwaard aan toe te voegen - de allereerste wedstrijd van Noordeloos. Het werd 2-0. Cornelis Bauman scoorde beide doelpunten, ging voor eeuwig de annalen in.

Cornelis heeft zich nóg een keer voor de historie van de zaterdagtweedeklasser gemeld: toen de club op 1 juni 2020 75 jaar bestond was hij samen met Tinus van Veen, Henk Bauman en Johan ‘Hadje’ Vernooij lid van het eerste uur.

Mijlpaal

Cornelis is buitengewoon trots dat hij die mijlpaal heeft bereikt. ,,Ik heb er heel lang naar uitgekeken, voor gebeden. Vorig jaar dacht ik het niet te halen. In ons woonzorgcentrum vielen veel bewoners weg door corona, mijn vrouw en ik hebben het virus gelukkig niet gehad.”

De 92-jarige Cornelis volgt de verrichtingen van het eerste elftal nog altijd op de voet. Niet meer op het sportpark, zo mobiel is hij niet meer. Jaantje, zijn vrouw: ,,Hij luistert naar de radio. Als Roda Boys heeft gewonnen, komt de jonge jenever uit de kast.” Jarenlang kon hij fier met de borst vooruit lopen: zijn cluppie was de beste van de Bommelerwaard, speelde op het hoogste niveau. Dat is niet meer, Nivo Sparta heeft die rol overgenomen. En dat steekt een beetje. ,,Het zou mooi zijn als we promoveren.” Mocht Cornelis dat meemaken, dan komt de jonge klare weer op tafel. Niet voor één, misschien wel voor twee glaasjes.

Quote Als Roda Boys heeft gewonnen, komt de jonge jenever uit de kast Sjaantje Bauman

Voetballen in de jaren 40 en 50, dat ging dikwijls op leven en dood. Zeker in de derby’s tegen Zuilichem en Brakel. Cornelis, rechtsbuiten, onttrok er zich aan, Tinus van Veen (87) niet. Hij gooide er altijd de beuk in. “Ik was unne rauwe.” Tegen Woudrichem was het al heel snel raak. “Mijn vrouw kwam kijken”, vertelt Tinus, “maar die was vijf minuten te laat. Ze zag me niet. Ze vroeg: doet Tinus niet mee? Was ik al van het veld gestuurd.”

Het bruine monster

De bal werd in die tijd nog het bruine monster genoemd. Tinus: ,,Als je die bal kopte precies waar die veter zat, liep je een paar dagen voor joker met een deuk in je voorhoofd.” Cornelis: ,,Bij Zuilichem lagen slootjes rondom het veld. Viel die bal erin, zoog die zich helemaal vol water. Loeizwaar, als je ‘m dan op je hoofd kreeg, ging je plat.” De sloot kon ook ergens anders voor worden gebruikt. Cornelis: ,,Scheidsrechter Van der Ley had kennelijk een zwakke blaas. Floot-ie een keer of drie af, stond hij te pissen in de sloot.”

Volledig scherm Tinus en Cornelis in de kantine van Roda Boys Bommelerwaard © Marijn Geurts

Allebei zijn ze fier op ‘hun’ Roda Boys. Tinus: ,,Aalst, het is maar een klein dorp. De club heeft zo’n 300 leden. Toch presteren we goed, we willen altijd meedoen om de prijzen. Dat hebben we ook te danken aan de steenfabriek, die heeft ons financieel altijd gesteund.” Net als Cornelis ziet Tinus, die er elke thuiswedstrijd bij is, zijn club liefst een treetje hoger spelen. “Elk seizoen hoop ik op een kampioenschap.”

Uiterwaarden

Roda Boys, begonnen in de uiterwaarden bij de steenfabriek, is twee keer verhuisd. Tegen de afgedamde Maas heeft de club een prachtig, sinds een paar jaar, gerenoveerd sportpark. Cornelis: “Dit ziet er toch fantastisch uit?” Opvallend: de kantine is wel erg groot. Tinus: ,,Hebben we altijd gehad.” Die zat vrijdagavond bij de uitgestelde viering van het 75-jarig bestaan. Voor Henk Bauman duurde het uitstel een jaar te lang; hij is vorig jaar overleden.

Volledig scherm Cornelis Bauman scoorde driekwart eeuw gelden tegen Noordeloos de allereerste doelpunten voor Roda Boys. © Merijn Geurts