Al ruim 400 mensen hebben sneltest over voor bezoek aan Slot Loevestein

400 jaar na ontsnapping

Slot Loevestein kan de bezoekers voor het eerst de nieuwe tentoonstelling laten zien over het gedachtegoed van Hugo de Groot. Op 22 maart was het precies 400 jaar geleden dat De Groot, die veroordeeld was tot levenslang, uit Slot Loevestein wist te ontsnappen in een boekenkist. De historische dag was de aftrap voor de start van het Hugo de Grootjaar .

Van 19 tot en met 25 april is het Nationale Museumweek. De proef met tijdelijke heropening van musea, gecombineerd met een gratis sneltest is een initiatief van het Ministerie van OCW en de Museumkaart. Slot Loevestein is een van musea in Nederland die even open mogen. Na de proef is het de bedoeling dat er via Testen voor toegang meer mogelijkheden komen om sportieve, culturele en sociale activiteiten te bezoeken. Daarbij wordt de testcapaciteit uitgebreid.