Alem heeft z'n eerste 100-jarige: Johan van Mil

Het is dat Alem geen woonzorgcentrum heeft, anders had Johan van Mil zeker nog in ’zijn’ dorp gewoond. Het is er geboren, getogen en heeft er tot zijn 94ste levensjaar gewoond en gewerkt. Maar in 2013 ging het thuis niet meer en verhuisde Van Mil naar De Leyenstein in Kerkdriel. Daar woont hij hartstikke fijn - woensdag vierde hij er zijn 100ste verjaardag- maar zeg niet dat hij ’n Drielse’ is, want dan volgt er protest. Johan van Mil is en blijft een Alemer.