Alem ziet ontgronding niet zitten

Man uit Hedel opnieuw voor de rechter wegens drugs; voorwaarde­lijk cel én werkstraf

24 februari ARNHEM – Een 21-jarige man uit Hedel is door de Arnhemse politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke celstraf van een week. Hij werd in januari 2019 op een parkeerplaats in Hedel betrapt met drugs en een verboden wapen in zijn auto.