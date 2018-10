Alfred van Opijnen kopieert Zaltbommels stadsgezicht van Springer, en iedereen mag meekijken

,,Dit is een inspirerende omgeving en ik vind het leuk om mensen iets te vertellen, maar het werk schiet niet op", zegt Alfred van Opijnen (66). Twee lange weekenden staat zijn schildersezel op de tweede verdieping van het pand en lopen belangstellenden in en uit. Het voortdurende bezoek betekent dat hij met regelmaat zijn penselen in een potje parkeert, vragen beantwoordt en uitweidt over het oude ambacht. ,,Van schilderen komt dan niet zo veel'', merkt Van Opijnen op. Hij weet het nodige over technieken van vroeger, maar ziet het schilderen nog altijd als leerproces. ,,Ik probeer met reproduceren de zaak te doorgronden", legt hij uit.

Laptop

In een kleine ruimte van het historische hoekpand staan twee ezels naast elkaar. Op de ene een laptop met op het scherm een foto van een schilderij van Cornelis Springer (1817-1891): een geromantiseerd Zaltbommels stadsgezicht. Op de andere een eikenhouten paneel waarop de afbeelding centimeter voor centimeter door Van Opijnen met grote precisie wordt gekopieerd: raampje voor raampje, steentje voor steentje, poppetje voor poppetje. Het is duidelijk monnikenwerk. ,,Tegenwoordig is naschilderen in de ogen van velen not done", weet de Bommelaar, ,,maar eeuwenlang was het een gewaardeerde manier om het ambacht onder de knie te krijgen. Zo werkt het ook voor mij."

Een definitieve toezegging heeft Van Opijnen nog niet binnen, maar alles wijst erop dat het schilderij na voltooiing een poosje in Museum Stadskasteel komt te hangen. ,,Het lijkt me prachtig, naast de twee echte Springers die ze in bruikleen hebben", blikt de schilder vooruit. Inmiddels wordt ook al met de galeriehoudster gebrainstormd over een volgend project waarbij het publiek getuige is van het maakproces. ,,Maar dan niet met schilderijen, maar met objecten."

Van veel markten thuis

Eenzijdigheid kun je Alfred van Opijnen niet verwijten. Hij is van vele markten thuis en 'probeert te doen wat hij leuk vindt'. In dat kader noemt de voormalige postbode activiteiten als bric-à-bracwinkelier, antiekrestaurateur, decorbouwer, archeoloog en blueszanger. ,,Uiteenlopend, maar stuk voor stuk creatieve processen, en die boeien me."