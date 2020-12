‘Alle 30 Bommels’ digitaal, dus voor iedereen

,, We nemen onze verantwoordelijkheid. De huidige ontwikkelingen vragen toch om terughoudendheid met publieksbewegingen", legt Poorterij-directeur Ivo van Harmelen uit. En dus wordt ‘Alle 30 Bommels, een kerstzinnige beleving’ zaterdag in De Poorterij opgenomen en later uitgezonden via Facebook en Youtube.

Veel animo

Volgens Van Harmelen leverde het idee voor een last-minute kerstvoorstelling, dat twee weken geleden werd gelanceerd, meteen een stroom aan positieve reacties op. ,,Er was zoveel animo dat we nee moesten verkopen. En dat willen we niet. Door die grote belangstelling en de situatie rond covid hebben we de beslissing genomen om het programma op te nemen en uit te zenden.”

Aan ‘Alle 30 Bommels’ werken onder andere balletschool Paulette Willemse, het Cambium College, Main Music School en Die Kleyne Luyden mee. Bovendien leest burgemeester Pieter van Maaren een door Kees Metz geschreven kersverhaal voor. Samen met Valentijn Banga verzorgt Ivo van Harmelen de presentatie. Valentijn, die een musical voor het Cambium heeft geschreven, gaat ook nog zingen.

De uitzending is op maandag 21 december om 19.00 uur via de Facebook-pagina en het YouTube kanaal van De Poorterij, maar is ook daarna terug te kijken.

Barrie Stevens

De deuren van De Poorterij gaan dit jaar overigens nog wel echt open, voor de drie voorstellingen van Barrie Stevens. Hij was de afgelopen maanden te gast in het Zaltbommelse theater om ‘I'm an Artist’ in elkaar te zetten. De voorstelling op zondag 20 december al uitverkocht; voor vrijdag 18 en zaterdag 19 december zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. In ‘I'm an Artist’ beschrijft de 76-jarige Stevens zijn leven met zang, dans en spel.