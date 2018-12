Alle betrokkenen praten in Rossum over uitbreiding geitenhouderij: ‘Die geiten? Niet in onze achtertuin'

Vuurwerkbe­zoek aan huis in volle gang, ook in de Bommeler­waard

18 december KERKDRIEL/ZALTBOMMEL - De politie legt al enkele dagen huisbezoeken af bij mensen die via internet illegaal vuurwerk besteld hebben. Het gaat om een landelijke actie, maar dinsdag zijn in het kader van dit onderzoek meerdere adressen in de Bommelerwaard bezocht, zo bevestigt de politie desgevraagd.