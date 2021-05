Alle bezwaren tegen ombouw camping Kerkdriel definitief van de baan

Opnieuw brand bij Big Machinery in Velddriel, tweede keer in een week tijd

28 april VELDDRIEL - Er is opnieuw brand geweest bij de Big Machinery aan de Tweede Geerden in Velddriel. De brandweer had het vuur snel onder controle bij het grote bouw- en graafvoertuigen-bedrijf, maar kon niet voorkomen dat er rook vrijkwam. Vorige week was er ook al brand bij het bedrijf dat onder meer kranen levert.