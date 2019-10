Alle grond is in bezit: rondweg Nieuwaal kan er komen

,,We hopen dat we volgend jaar het nieuwe asfalt van de rondweg kunnen draaien", meldt wethouder Gijs van Leeuwen van de gemeente Zaltbommel verheugd. Hij is blij dat hij ook het laatste stuk grond dat daarvoor nodig is, in bezit heeft. Dat ging namelijk niet vanzelf, maar kwam tot stand na pittige gesprekken. ,,Ik ben blij dat we eruit zijn gekomen", zegt Van Leeuwen.