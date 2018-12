Alleen het pontje bij Heerewaarden profiteerde niet van het mooie weer: ‘Ik ben aan alle kanten tegenggewerkt’

Na een lange en zonnige zomer kwam recreatieschap Uiterwaarde in het najaar met ronkende cijfers over de resultaten van de voetveren in de streek, die over de Maas en de Waal varen. Allemaal hebben ze een topseizoen gedraaid. Dat is even slikken voor horecaondernemer Don Elsman uit Heerewaarden. Want zijn pontje wist als enige niet te profiteren van het mooie weer. ,,Het is een drama, ik ben aan alle kanten tegengewerkt.”