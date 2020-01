Als bevers de dijken bedreigen, wil Waterschap Rivierenland de beschermde knagers afschieten

,,Enkel daar waar het dier echt zorgt voor overlast of waar de veiligheid van ons gebied in het geding komt, moeten we kunnen ingrijpen.’’ In de Bommelerwaard is de bever bezig met een stevige opmars. Het grote knaagdier is gesignaleerd in de stadsgracht van Zaltbommel, langs de Waal in de Gamerensche Waarden en bij Slot Loevestein en in de Bovenwaard langs de Maas bij Hedel.