Als EuroParcs zwembad De Kreek koopt is Maasdriel ‘verlost van molensteen’; politiek zet het licht voor deal op oranje

Bestelbus slaat twee keer over de kop bij ongeluk in Zuilichem, bestuurder gewond

ZUILICHEM - Bij een botsing tussen een bestelbus en een personenauto in Zuilichem dinsdagmiddag, is een automobilist gewond geraakt. Tot twee keer toe sloeg zijn bestelbus over de kop. De bestuurder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

25 januari