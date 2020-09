Alternatieve ponymarkt in Brakel: ‘Zo kunnen we beter afstand houden’

BRAKEL - De plattegrond van de Brakelse struinmarkt met zijn rode en blauw gekleurde bolletjes ziet er vooral vrolijk uit. Ook de slogan ‘Er is toch snert, ook al is er geen ponymert’ moet het missen van de ponymarkt een beetje verzachten.

,,Ik mis vooral de saamhorigheid van de ponymarkt, op het Marktplein is de sfeer veel gezelliger”, zo vertelt Xandra van Tuijl van kwekerij Darolin aan de Molenkampseweg. In het kraampje aan de weg verkoopt ze chrysanten en in de kas ruikt het naar de bloemen die op de lopende band worden verpakt. De kwekerij is één van de vele bedrijven in het dorp die deelnemen aan de Brakelse struintocht, het alternatief voor de jaarlijkse ponymarkt.

Voorverpakte worsten

Naast het handjeklap bij de verkoop van de pony’s zorgde de jaarlijkse braderie voor veel gezelligheid in het dorp. Nu staan aan de rand van het Marktplein, tegenover het bronzen pony standbeeld, alleen een paar kramen voor goede doelen. ,,Anders verkochten we altijd warme rookworsten, nu zijn het voorverpakte worsten vanwege corona”, zo vertelt Siem Wahlbrinck van stichting Vertaalfront vertaalwerk.

Tegenover het Marktplein bij de schuurverkoop voor de Hervormde gemeente draagt vrijwilliger Nel Versteeg een mondkapje vanwege corona. ,,Anders pakken we op de ponymarkt altijd groot uit met verkoop van oliebollen, groente, fruit en bloemen. Nu proberen we onze spullen kwijt te raken, vanwege corona kon onze rommelmarkt in april niet doorgaan, dus we hebben nu zoveel voorraad.”

Boekenverkoop

Ze is dan ook blij dat een koper een grote, koperen vaas afrekent. Voor de boekenverkoop van de kerk verwijst ze naar het verenigingsgebouw de Terp. Het Marktplein is een mooi startpunt van de struintocht door het dorp, kraampjes van particulieren worden afgewisseld met bedrijven die koopwaar buiten hebben uitgesteld. Veel bewoners hebben de vlag uitgestoken of hun tuin versierd met vlaggenlijnen.

Aan de Waaldijk hebben enkele bewoners de particuliere verkoop gezamenlijk opgezet. Onder een tentdoek worden bloemen, fruit, speelgoed en vers gebakken friet te koop aangeboden. Maar kinderen mogen hier ook konijntjes knuffelen of een ritje maken op pony Rosalie. ,,We doen dit vooral om bezoekers iets van de ponymarktsfeer te laten proeven. Het is zo jammer dat de ponymarkt niet door kon gaan”, zo vertelt Rianne van Daalen, al enkele jaren betrokken bij de organisatie van de ponymarkt.

,,Voor de kinderen hebben we vrijdagavond wel een lampionnenoptocht gehouden, na afloop was de uitslag van de online playback-show.” Deelnemende kinderen mochten voor de playbackshow thuis filmpjes opnemen en insturen. Van Daalen laat nog weten dat ze die avond erwtensoep gaat eten, een traditie die onlosmakelijk verbonden is met de jaarlijkse ponymarkt in het dorp.

Quote Het idee achter de struin­tocht is echt heel erg leuk. Door het zo te organise­ren kunnen we ook beter afstand houden Dorothe en Goof Grandia , Bezoekers

Op de Hovensedijk fietsen Dorothe en Goof Grandia langs de kraampjes. ,,Het idee achter de struintocht is echt heel erg leuk. Door het zo te organiseren kunnen we ook beter afstand houden.” Bij Henk Spiering op nummer 29 stoppen ze om zijn kraampje in de voortuin te bekijken. “Prachtige koekenpannen”, zo prijst Spiering zijn koopwaar aan. Hij koopt restpartijen op die hij vervolgens weer probeert te verkopen. De verkoop loopt redelijk, zo laat hij weten.