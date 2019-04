Alzheimer Café Bommelerwaard dit jaar op tournee

Het Alzheimer Café Bommelerwaard is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. In een ontspannen sfeer en in alle openheid kunnen aanwezigen met elkaar praten over een leven met dementie. Dit gebeurt onder leiding van een deskundige gespreksleider. De afgelopen jaren was De Weesboom in Ammerzoden steeds de thuisbasis. Maar dat gaat dit jaar veranderen. Het Alzheimer Café gaat op tournee en houdt ook bijeenkomsten op andere locaties in de Bommelerwaard.

Vertrouwd raken

Het schema voor 2019 is als volgt: 18 april in partycentrum Gambora een de Middelkampseweg 2 in Gameren, 16 mei in partycentrum De Weesboom aan de Voorstraat in Ammerzoden, 20 juni in dorpshuis De Gaarde aan de Schoolstraat in Nederhemert, 19 september Partycentrum De Weesboom aan de Voorstraat 17 in Ammerzoden en 17 oktober in Kulturhus De Leyenstein aan de Bernhardstraat 2 in Kerkdriel. De laatste twee bijeenkomsten van dit jaar zijn weer in De Weesboom in Ammerzoden. Het gaat dan om 21 november en 19 december. De avonden beginnen altijd om 19.00 uur.