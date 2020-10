Amar Rahou streed voor een betere samenleving in Zaltbommel

IN MEMORIAMZALTBOMMEL - ‘Amar Rahou zette zich 35 jaar lang in voor het bij elkaar brengen en houden van de inwoners van onze gemeente.’ Het is een mooie zin uit een stuk waarin de Buurtouders Zaltbommel Rahou herdenken. Ze zijn verslagen door zijn overlijden. ‘Wij weten dat we moeten doorgaan om in stand te houden waar jij al die tijd voor hebt gestreden.’

Amar Rahou heeft de afgelopen decennia veel betekend voor Zaltbommel en het smeden van een band tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Hij was sinds de oprichting in 1985 voorzitter van de Marokkaanse vereniging Al Amal. En in 2006 was hij de oprichter van de buurtouders, een groep die ‘s avonds door de straten van Zaltbommel trok om jongeren aan te spreken op hun gedrag.

,,Het zijn geen kwaaie jongens en als je ze met respect behandelt, krijg je respect terug”, zei hij twee jaar geleden in een interview, samen met Saïd Kaaouss, met deze krant. Aanleiding was de koninklijke onderscheiding die hij en Kaaouass kregen voor hun inzet voor Zaltbommel.

Warm hart voor rechtvaardigheid

Rahou zette zich in ‘voor gelijke kansen voor alle inwoners en vervult een brugfunctie tussen verschillende bevolkingsgroepen en met name de Marokkaanse gemeenschap’, aldus de officiële toelichting bij de onderscheiding. Raadslid Nico van Wijk, die vaak meeliep met de buurtouders en daardoor Rahou goed leerde kennen, spreekt over een moedig man met een warm hart voor rechtvaardigheid en samenwerking over alle grenzen heen. ,,Hij wist mensen bij elkaar te brengen. Ik herinner me een iftar, de feestmaaltijd aan het einde van de ramadan, waarbij een tent vol zat met mensen van allerlei komaf. Hij nodigde gewoon de hele buurt uit. En ze kwamen.”

Vanaf zijn 14de woonde Rahou in De Vergt. ,,Een buurt waar helemaal niks mis mee is”, vertelde hij in 2017 aan een verslaggever van De Volkskrant. Aanleiding voor het interview waren uitlatingen van de Gelderse PVV, waarin Zaltbommel werd weggezet als ‘een islamitische enclave in wording’ en de buurtouders als ‘sharia-politie’. Rahou ging niet in de tegenaanval, maar legde in het interview uit dat het in Zaltbommel juist een stuk beter ging. Ook toenmalig burgemeester Albert van den Bosch onderstreepte dat het terugdringen van de problemen een ‘succesverhaal’ was.

Tomeloze energie

Dat was voor een belangrijk deel te danken aan wat Van Wijk de ‘tomeloze energie’ noemt die Rahou stak in de samenwerking met het onderwijs, de gemeente en iedereen die ook maar iets bij kon dragen aan een betere samenleving in Zaltbommel. Hij was trots op wat hij wist te bereiken.

