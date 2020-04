Ambtenaren provincie Gelderland krijgen 1000 euro voor betere thuiswerkplek: ‘Dat is helemaal niet zo gek’

Meerder­heid Tweede Kamer laat stort granuliet bij Alphen doorgaan

1 april DEN HAAG/ALPHEN - De Tweede Kamer steekt géén stokje voor de stort van granuliet in de plassen van Over de Maas bij Alphen, dichtbij Heerewaarden. Bij een stemming over twee moties bleek woensdagavond dat er geen meerderheid is voor een tijdelijk verbod.