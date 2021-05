Ambulance Altena gaat bijspringen in Bommelerwaard

ZALTBOMMEL/WIJK EN AALBURG - Bij een spoedmelding is de ambulance in delen van de Bommelerwaard vaker niet dan wel binnen het wettelijk voorgeschreven kwartier ter plaatse. Over een paar maanden hoopt de Gelderse ambulancedienst op een beetje hulp vanuit Brabant.

Burgemeester Pieter van Maaren klaagt al een tijdje steen en been over de opkomsttijden van de ambulance in zijn gemeente. Hij neemt daarmee het stokje over van zijn voorgangers Peter Rehwinkel en Albert van den Bosch, die ook al constateerden dat de prestaties achteruitgingen. In de West-Bommelerwaard is de ziekenwagen in nog niet de helft van de spoedritten binnen het kwartier ter plaatse. In Poederoijen zakt dat percentage zelfs tot onder de 30.

Regio

Ambulancezorg Gelderland-Zuid wordt afgerekend op de prestatie voor de hele regio en moet in 95 procent van de gevallen op tijd zijn. Om dit regiodoel te halen, vertrekken de ziekenwagens vanaf strategische locaties en dat wreekt zich onder andere in de Bommelerwaard. Burgemeester Van Maaren heeft weinig begrip voor deze regiogedachte en vindt dat het niet zou mogen uitmaken waar mensen wonen. Dus grijpt hij iedere gelegenheid aan om dit aan de orde te stellen.

Ook de Kaderbrief 2022 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid was weer zo'n moment. Zaltbommel diende een zienswijze in, waarin opnieuw werd gevraagd om betere prestaties. Hier is inmiddels een reactie op. Daaruit blijkt dat er geen geld is voor een extra ambulance en dat oplossingen moeten worden gezocht binnen de bestaande mogelijkheden.

Wijk en Aalburg

Hoewel een bureau de kwestie nog onderzoekt, kondigt directeur Dennis van Zanten al wel enkele maatregelen aan. Een deel daarvan is al ingegaan. Zo schuift de Rapid Responder (voor mobiele verpleegkundige hulp) sinds begin dit jaar vaker op naar Zaltbommel en krijgt vanaf deze maand de bezetting van de post in Zaltbommel een hogere prioriteit. Later dit jaar verwacht Van Zanten samenwerkingsafspraken te maken met de ambulancedienst in buurgemeente Altena. De post in Almkerk krijgt namelijk ook een standplaats in Wijk en Aalburg. Die ambulance kan, indien beschikbaar, ook het westen van de Bommelerwaard bedienen.