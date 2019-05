Ambulance Zaltbommel komt nog steeds regelmatig te laat

ZALTBOMMEL - Wie in de Bommelerwaard in medische nood verkeert en met spoed een ambulance nodig heeft, moet meer geduld hebben dan de gemiddelde Nederlander. De voorgeschreven aanrijtijd wordt nog steeds regelmatig overschreden.

In Nederland geldt de norm (geen wet) dat een ambulance in 95% van de spoedeisende ritten binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn. In de Bommelerwaard wordt die norm niet gehaald. Daar doet de ambulance er in ruim 16 procent van de spoedeisende situaties langer over. Dat blijkt uit de cijfers van 2018. In dat jaar reed de ambulance in de gemeente Zaltbommel 650 spoedritten. In 107 gevallen lukte het niet om binnen een kwartier bij de patiënt of het slachtoffer te zijn.

Platteland

De Bommelerwaardse situatie is niet uniek; in meer plattelandsgebieden worden de aanrijtijden niet gehaald. Gemeenten trekken hierover regelmatig aan de bel. Zo ook Zaltbommel, die al enkele jaren aandringt op betere prestaties.

Uit de cijfers van 2018 blijkt niet alleen dat de ambulance in Zaltbommel regelmatig de aanrijtijden overschrijdt, maar ook dat een gemiddelde rit langer duurt. In de regio Gelderland-Zuid, waar de Bommelerwaard onder valt, deed de ziekenwagen er gemiddeld 7 minuten en 36 seconden over om op de plek van bestemming te komen. In Zaltbommel was dat 8 minuten en 51 seconden.

Meer ambulances en extra personeel

Het is overigens niet zo dat er niks gebeurt. De afgelopen jaren zijn er meer ambulances gekomen en is er ook extra personeel opgeleid. Maar dat heeft vooralsnog niet tot betere resultaten geleid. ,,Elke keer wordt ons beterschap beloofd, maar het blijft zorgelijk”, zegt burgemeester Peter Rehwinkel van Zaltbommel desgevraagd. ,,Maar we blijven er aandacht voor vragen. Het resultaat van de veranderingen moet dit jaar toch echt zichtbaar worden.”