Ambulances in de gemeente Zaltbommel: niemand tevreden, maar weinig verandering

ZALTBOMMEL - Al jarenlang komt de ambulance in sommige kernen van Zaltbommel te laat. Ook in nieuwe cijfers van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is hetzelfde patroon te zien. De zorgen in de Zaltbommelse politiek zijn daardoor zeker niet minder geworden.

Zo arriveerde de ambulance tussen januari en juni in Nederhemert maar 4 op de 10 keer op tijd. Naar Aalst is dat ruim 5 op de 10. Dat blijkt uit actuele cijfers van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Over de gehele gemeente kwam de ambulance in 18 procent van de gevallen te laat. Volgens landelijke richtlijnen moet de ambulance eigenlijk binnen vijftien minuten arriveren.

Ondanks de herhaaldelijke problemen kon de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid deze week aan de Zaltbommelse partijen geen verbetering beloven. ,,We doen ons best, maar afspraken over de locatie van ambulances zijn veelal landelijk geregeld. We proberen de capaciteit die we hebben zo goed mogelijk in te zetten, bijvoorbeeld met behulp van algoritmes.

Problemen maskeren

Die opmerking schoot raadslid Geert Bok (SGP) in het verkeerde keelgat. ,,U moet niet met allerlei mooie termen de problemen maskeren. Het is simpel: er is sprake van een capaciteitsprobleem. Dus moet er extra capaciteit bij.’

Die capaciteit kwam er in 2020 al bij, maar dat bood geen soelaas. Het lukte Ambulancezorg Gelderland-Zuid vorig jaar ook met extra mensen en materieel niet om overal de landelijke norm te halen. Die norm, geen wettelijke eis, houdt in dat er bij 95 procent of meer van de spoedritten binnen 15 minuten een ambulance bij een slachtoffer is. De cijfers verslechterden in 2020 zelfs. De reden: het aantal spoedritten dat maar bleef stijgen.

Burgemeester Pieter van Maaren presenteerde de cijfers deze week tijdens de carrouselvergadering in het stadhuis. Van Maaren, die al vaker over het onderwerp aanrijtijden van ambulances aan de bel trok, toonde zich strijdbaar om in Den Haag en bij zorgverzekeraars het gesprek aan te gaan. ,,Als het moet, gaan we op de barricades.”