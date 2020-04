Ammersoyen moet een wat minder onneembaar kasteel worden

Op de flyer van de campagne Open de poorten prijkt de foto van een jochie in zijn ridderpak voor kasteel Ammersoyen. Thijs heet hij en hij zit in een rolstoel. Helemaal rolstoelvriendelijk zal Ammersoyen nooit worden, zegt Annette Zeelenberg, namens GLK ‘kasteelvrouwe’ in Ammerzoden. ,,We hebben nog veel te wensen, zoals een aanpassing van de lift en het leggen van rijplaten over de drempels.”