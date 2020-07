Ammerzoden anno 1965 op YouTube; Beeld en Geluid zet film Ring Spaarzegels online

AMMERZODEN - Ring Spaarzegels liet In de jaren ‘60 een groot aantal dorpsfilms in Nederland maken. De film van Ammerzoden is nu te vinden op YouTube, Kerkdriel volgt.

‘Een dag in…’ heet de reeks van 28 dorpsfilms die Ring Spaarzegels ongeveer 60 jaar geleden liet maken. Ring Verkoop Systeem uit Bussum liet de films maken ter promotie van het spaarsysteem waar lokale ondernemers zich bij konden aansluiten. Beeld en Geluid in Hilversum is begonnen met het online zetten van de films. En Een dag in Ammerzoden is een van de eerste dorpen die zijn terug te zien op YouTube.

Anno 1965

‘Ammerzoden anno 1965’. De titel suggereert een enorme sprong terug in de tijd. En al is de historie van Ammerzoden veel langer, toch is er in 55 jaar tijd veel veranderd. Al is het maar dat het binden van klanten met zegeltjes tegenwoordig een ‘business to consumer loyaltysysteem’ heet. Ring houdt zich daar nog altijd mee bezig.

Inwoners van Het Zonnelied of De Lindeboom in Ammerzoden, dat vertelt de achtergrondstem niet.

Een kleine 40 minuten zien kijkers, op de tonen van mandolines en violen, een film die tot stand is gekomen in samenwerking met fanfare Sint-Caecilia, per abuis harmoniekorps genoemd. Sint-Caecilia mocht de film in het dorp vertonen. De voice-over vertelt dat donateurs zich na afloop achterin de zaal kunnen melden.

Grote en moderne jachthaven

,,Het dorp telt 3300 inwoners”, zegt de burgemeester in een vraaggesprek met de Ring-interviewer. Een kleine 400 minder dan 55 jaar later dus. Vol trots vertelt burgervader Adriaan Kievits over de plannen om recreatie in de gemeente op een hoger plan te brengen. ,,U heeft vast wel de grote en moderne jachthaven en de camping bij het Veerhuis gezien?” De geschiedenis herhaalt zich.

Er zijn prachtige beelden van de restauratie van het kasteel en bedrijven als De Rouws Houtindustrie, maker van veilingkisten. Dat belooft wat voor de film van Kerkdriel, die nog online komt.

Medewerkers van Alabastine. In de film wordt reclame gemaakt om bij het bedrijf te komen werken. ,,Meisjes aarzel niet en meld je aan, de arbeidsvoorwaarden zijn goed, de sfeer is uitmuntend."