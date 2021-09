Ammerzoden rouwt; kransen en bloemen bij borstbeeld van Boet

Burgemees­ter Stoop (West Betuwe) legt oor te luister in reldorpen: werken aan rustiger jaarwisse­ling

2 september GELDERMALSEN/WAARDENBURG - Lukt het straks oudejaarsnacht in Waardenburg en Beesd zonder zware incidenten te laten verlopen? Burgemeester Servaas Stoop van West Betuwe stelt nu al alles in het werk om ongeregeldheden in te dammen in beide dorpen.