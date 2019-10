Analyse over Maasdriel: wie zuiver en integer is, heeft niets te verbergen

CDA-wethouder Peter de Vries van Maasdriel heeft, als het gaat om de bestemming van een stuk privé-grond, zuiver en integer gehandeld. Dat zegt althans burgemeester Henny van Kooten op basis van een onlangs door hem zelf uitgevoerd integriteitsonderzoek. We zullen hem op z’n blauwe ogen moeten geloven, want de achterliggende stukken blijven geheim. En dat roept vragen op. Niet alleen over de wethouder, maar ook over het proces én over de burgemeester zelf.