‘Andere sfeer rond jaarwisseling in dorpen gemeente Zaltbommel’

BRAKEL/POEDEROIJEN - Na jaren van oplopende schade, overlast en zelfs angst, hoopt de gemeente Zaltbommel dit keer op een leuke viering van oud en nieuw in de westelijke dorpen van de gemeente. Aan de voorbereidingen zal het niet liggen, want achter de schermen wordt hier al maanden hard aan gewerkt.

Er zijn heel wat gesprekken gevoerd de laatste tijd, in Brakel en Poederoijen. Met de dorpsraden, met mensen van kerk en onderwijs, maar ook met de jongeren zelf. Want zo’n jaarwisseling als die van 2018/2019 wil de gemeente Zaltbommel niet meer.

65.000 euro schade

Toen stonden de laatste weken van december in het teken van branden, vernielingen en vuurwerkbommen. De gang van zaken bezorgde menig dorpsgenoot een angstige feestmaand en trof de gemeente stevig in de portemonnee, want er werd voor ruim 65.000 schade aangericht.

Nieuwe burgemeester Pieter van Maaren is er helder over. ,,Zo wil je als dorp toch niet bekend staan?” Hij vindt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. ,,Dit is niet alleen iets van een paar groepen, maar van de hele samenleving. Wegkijken is oogluikend toestaan.”

Budget voor leuke dingen

Over een week of twee is het plan van aanpak voor de komende jaarwisseling klaar. Dat heeft volgens Van Maaren vooral een positieve insteek. ,,Ik snap namelijk best dat de jeugd niet de hele avond thuis op de bank wil zitten. Daarom is er budget om leuke dingen te doen.” Volgens wethouder Adrie Bragt wordt daar zeker gebruik van gemaakt. In Brakel en Poederoijen wordt van alles georganiseerd, daar is de jeugd heel goed, bijna professioneel mee bezig. Er is een hele andere sfeer ontstaan.”

Je zou kunnen zeggen dat de gemeente Zaltbommel de ‘methode Bruchem’ nu loslaat op Brakel en Poederoijen. Ook in Bruchem was het in het verleden onrustig met oud en nieuw, maar daar verloopt de jaarwisseling nu alweer geruime tijd gezellig. De jeugd organiseert daar een vuurwerkshow voor het hele dorp, en krijgt daar niet alleen een financiële bijdrage maar ook veel waardering voor.

Autowrakken

Positieve initiatieven belonen, daar draait het dus om. Maar als het nodig is ook optreden tegen ongewenst gedrag. De gemeenteraad van Zaltbommel past volgende maand nog even snel de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan om hiervoor wat meer handvatten te hebben. Zo wordt het de hele maand december verboden om met autowrakken te slepen. De gemeente hoopt hiermee het aantal autobranden terug te dringen.