Anders inzamelen restafval ging bij Avri van meet af aan mis; ‘het venijn zat in de start’

Een goed begin is het halve werk en daar schortte het nogal aan bij de invoering van het wegbrengen van restafval - het omgekeerd inzamelen - in de gemeenten van Rivierenland. ‘Het venijn zat in de start’, woordgrapt onderzoeksbureau Twynstra Gudde in de evaluatie van de ommezwaai rond restafval. Ook Avri zelf erkent dat het de nodige steken heeft laten vallen. ‘De invoering van het nieuwe systeem is niet zonder slag of stoot verlopen’.