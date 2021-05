Ans en Jan Ivens stoppen ermee; tabakswinkel sluit na 47 jaar de deur

Opnieuw verdwijnen vertrouwde gezichten uit de Bommelse winkelwereld. Ans en Jan Ivens stoppen na 47 jaar met hun tabakszaak. ,,Het is mooi geweest en er zijn meer leuke dingen in het leven”, is de belangrijkste reden voor hun besluit.

Volledig scherm De openingsadvertentie van Ivens in De Toren van 21 november 1974. © Regionaal Archief Rivierenland Medio juni draait het ondernemersechtpaar voor het laatst de winkeldeur in de Waterstraat op slot en daarmee sluiten ze ook een stukje binnenstadhistorie af. Dat begint in 1974, als Jan Ivens (71) met zijn eerste echtgenote een rookartikelen-, tijdschriften- en snoepzaak begint op nummer 19. Het huwelijk is geen lang leven beschoren en zes jaar later komt Ans (62) ten tonele. Het nieuwe koppel, beiden ras-Bommelaars, krijgt in de jaren 80 een zoon en een dochter en is inmiddels opa en oma van twee kleinkinderen.

Koffie en thee

In 1995 verhuist het gezin naar het grotere pand op nummer 17, waar Compaenen Ivens nog altijd is gevestigd. ,,Toen we het kochten was de zaak te groot om alleen tabakswaren te verkopen, dus breidden we uit met koffie en thee”, vertellen ze in de woonkeuken achter de winkel, waar ze de afgelopen decennia menig uurtje doorbrachten wanneer er geen klanten waren. Zo’n 15 jaar later gaat het koffie- en theeassortiment er weer uit om ruimte te maken voor woonaccessoires, lederwaren en sieraden, die ze nog steeds verkopen. Maar alle wijzigingen ten spijt blijft Ivens voor de meeste Bommelaars toch vooral de ‘sigarenboer’.

Quote Dat benzinepom­pen en supermark­ten sigaretten mochten verkopen was een aanslag op onze omzet Jan Ivens

Een kleine halve eeuw ondernemerschap kent ups en downs. Niet alles ging van een leien dakje. Antirookcampagnes zorgen al jaren voor een teruglopende verkoop. Toch is dat volgens het tweetal niet de belangrijkste aanslag op hun sigarettenomzet. ,,Dat was het besluit dat ook benzinepompen en supermarkten sigaretten mochten verkopen.” Sigarenliefhebbers daarentegen bleven de winkel trouw. Jan Ivens ontwikkelde zich tot gewaardeerd ‘tabaksconnaisseur’ en heeft zelfs voor de meest verwende sigarenroker iets bijzonders in de klimaatkast.

UPS en DHL

Coronamaatregelen legden het afgelopen jaar de winkelverkopen grotendeels stil, maar desondanks heeft het echtpaar niet stilgezeten. ,,We hebben ook een UPS- en DHL-punt waar men online bestelde producten kan afhalen en retourneren. Dat bleef open, dus was er toch leven in de brouwerij. Zo’n afhaalpunt is niet erg lucratief, maar we zijn er wel blij mee. Je krijgt andere mensen in de zaak dan je gewone klanten, en dan is het toch gauw ‘kijk eens wat een leuk tasje, dat neem ik mee’.”

De winkel en het woonhuis erboven zijn verkocht. Het hechte duo is nog op zoek naar woonruimte. ,,We willen sowieso in Zaltbommel blijven, maar hebben nog niet gevonden wat we zoeken.” In het winkelpand komt medio juni een andere ondernemer. Wie het is, willen ze niet zeggen. ,,Dat moeten de nieuwe eigenaars zelf maar doen.” En ook over het type winkel houden ze hun mond. ,,We kunnen alleen zeggen dat er deze zomer wordt verbouwd en dat het servicepunt blijft.”