Apache-helikopter maakt voorzorgslanding in weiland langs N832 bij Well

Zaltbommel wil formateur inspireren met gesprek over jeugdzorg

14 juni ZALTBOMMEL/DEN HAAG- Mariëtte Hamer, die in Den Haag als formateur een nieuw kabinet probeert te smeden, heeft post gehad uit Zaltbommel. De gemeente wil met haar praten over de jeugdzorg, en de veranderingen die daarin mogelijk op stapel staan. Zaltbommel is een van de weinige gemeenten die de jeugdzorg wél goed georganiseerd heeft, en wil niet dat eventuele aanpassingen deze succesvolle werkwijze in de weg staan.