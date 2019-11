APK voor pont Brakel, 7000 passagiers moeten volgende week iets verzinnen

Intertoys Zaltbommel slaat vleugels uit naar Den Bosch

19 november ZALTBOMMEL/DEN BOSCH - De familie Van Dalen, die al 34 jaar de Intertoys speelgoedwinkel in hartje Zaltbommel runt, heeft de vleugels uitgeslagen naar Den Bosch. In winkelcentrum Arena, in de binnenstad, hebben zij nu ook een vestiging.