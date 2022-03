Apotheek Ammerzoden geschikt voor opvang vluchtelingen; ook 50 chalets op Resort aan de Maas

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft de locaties bezocht die Maasdriel heeft aangedragen. Dat zou op redelijk korte termijn kunnen in de voormalige apotheek aan de Advocatenlaan in Ammerzoden en op Resort aan de Maas van EuroParcs. ,,Daar kunnen mensen in 50 chalets terecht. Het is wel een knelpunt dat het dan om permanente bewoning zou gaan, maar wat mij betreft geldt hier nood breekt wet en moeten we onorthodoxe maatregelen durven nemen.” De volgende stap is dat er zaken moeten worden geregeld voor de kinderen. ,,Zo zullen we leerlingenvervoer handen en voeten moeten geven.”