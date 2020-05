App over de luchtoorlog boven Rivierenland moet toeristen naar de streek lokken

75 JAAR BEVRIJDINGZALTBOMMEL/HEDEL - Beleven hoe zwaar de luchtoorlog was in het rivierengebied tijdens de Tweede Wereldoorlog? Dat kan met de nieuwe app Heroes of the Sky. Die is ontwikkeld door het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland in samenwerking met de historische verenigingen.

Het is geen toeval dat tijdens de oorlog zoveel vliegtuigen zijn neergestort tussen de Rijn, de Lek en de Waal. Het was namelijk druk in het luchtruim boven deze rivieren. Ze waren vanuit de lucht goed te zien en waren voor de geallieerde piloten goede oriëntatiepunten. Bijvoorbeeld voor bommenwerpers die onderweg waren naar of terugkwamen van een missie in Duitsland.

Verhalen uit de buurt

Maar wie zijn er gesneuveld in Rivierenland en waar zijn ze begraven? De nieuwe app Heroes of the Sky (gratis te downloaden in de App Store of Google Play) geeft antwoord op dit soort vragen. Aan de hand van de locatie van de telefoon geeft de app de verhalen aan die zich in de buurt hebben afgespeeld. En er is een foto te zien om wat voor toestel het gaat. Ook is te zoeken op een kaart en per gemeente.

Niet alleen de geallieerde vliegtuigen komen aan bod. Voorbeelden zijn het neerstorten van een Duits transportvliegtuig in de meidagen van 1940 bij Zaltbommel en het neerstorten van een Duits jachtvliegtuig bij de Hedelse eendenkooi op 1 januari 1945.

,,Zodra het weer verantwoord is om eropuit te gaan, kunnen nabestaanden en andere geïnteresseerden aan de hand van deze app zelf een route uitstippelen en de locaties bezoeken waar deze verhalen zich hebben afgespeeld", zegt RBT-directeur Richard de Bruin.

Toeristen

Ook adressen van hotels zijn in de app opgenomen. Het RBT hoopt dat toeristen via de app verleid worden om een bezoek te brengen aan het gebied. Juist de laatste jaren is de belangstelling gegroeid voor plaatsen die het decor waren van gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. In 2019 werd er een nieuw groot herdenkingsmonument Vliegers in het Vuur onthuld in Opheusden. En in fort Vuren is het onderscheiden Sky of hope WO2- en Vliegeniersmuseum een publiekstrekker.