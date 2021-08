Appel- en perenoogst later door de kou

Deze oogstprognose grijpt Gerard van den Anker uit Hedel, die voorzitter is van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) nog maar eens aan om het eten van Nederlandse fruit te promoten. ,,Goed van kwaliteit en een milieubewuste keuze", zegt hij. ,,Fruit van dichtbij maakt minder kilometers. Bovendien dragen boomgaarden bij aan een aantrekkelijk landschap en de biodiversiteit in Nederland.”

Schaarste

Kwekers in de EU verwachten dit jaar 11.735.000 ton aan appels te leveren, dat is 10 procent meer dan vorig jaar. De perenoogst valt met 1.604.000 ton bijna 30 procent lager uit. Met name dat laatste is volgens Van den Anker gunstig voor de kwekers. ,,Bij de peren gaat het vooral om de export, schaarste brengt de kwekers een betere opbrengst. Bij de appels gaat het om de binnenlandse markt en ook daar verwachten we een hogere prijs. Dat is goed voor de kwekers uit de Fruitdelta, zoals wij de Betuwe noemen.”