Arbeidsongeschikten in Rivierenland moeilijk aan de bak; Werkzaak biedt traject aan

Twee personen gewond door ongeluk in Waarden­burg

13 januari WAARDENBURG - Twee personen zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Waardenburg. De auto waarin zij zaten raakte met hoge snelheid van de weg. Het grootste deel van de auto belandde in een tuin, maar de brokstukken lagen verspreid over de weg en het motorblok lag in een sloot. Beide personen zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.