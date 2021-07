Arnhemmer vast om wapendiefstal op voormalig adres van verwarde man Gameren

Testversie water­kracht­ap­pa­raat trotseert de Waal bij Bommel

10 juli ZALTBOMMEL - Dat de drijvende waterkrachtcentrale vissen niet vermorzelt, is al uitgebreid getest in de Maas. Nu ligt het prototype van de EQA River in de Waal bij Zaltbommel om te zien hoe het apparaat zich gedraagt op de rivier.