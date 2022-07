Asbest vrijgekomen bij grote brand champignonkwekerij in Hurwenen: ‘Het stonk als de hel’

Tuinhuisje brandt volledig af in Nederhe­mert, afval werd naast huisje verbrand

NEDERHEMERT - Een tuinhuisje aan de Zietfortseweg in Nederhemert is volledig afgebrand. Dat gebeurde toen naast het huisje afval werd verbrand in een ijzeren ton. Mogelijk is het vuur overgeslagen op het huisje met rieten dak.

9 juli