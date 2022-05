Asiel kan uit de voeten met nieuwbouw dankzij lening Zaltbommel

BRUCHEM - Het geld dat nodig is voor de nieuwbouw van het asiel aan de Steenweg bij Bruchem is zo goed als helemaal binnen. Dat is te danken aan een lening van 350.000 euro die de gemeente Zaltbommel verstrekt aan de Stichting Dierenopvangtehuis De Bommelerwaard. Van de begrote 800.000 euro rest nu nog een ‘gaatje’ van 50.000 euro.

,,Meer dan 90 procent van het benodigde budget is nu rond. We zijn er dus nog niet, maar hier zijn we heel erg blij mee", zegt vice-voorzitter en projectleider Guido van Dieten. Of de stichting het met die 8 ton gaan redden is overigens nog maar de vraag, want de kosten van bouwmaterialen en de rijplaten rijzen de pan uit.

De bouw was ondanks het geldtekort begin dit jaar van start gegaan en ligt nu tijdelijk stil vanwege vertraging van de levering van de prefab wanden. ,,Die komen 6 juni, anderhalve maand later dan gepland. Daarna zal het hard gaan. We hadden de nieuwbouw eigenlijk eerder in gebruik willen nemen, maar ons doel is nu dat we de kerstborrel in het nieuwe asiel houden.”

De lening zou eigenlijk worden verstrekt door de Bank Nederlandse Gemeenten, maar halverwege de procedure werd de drempel daarvoor verhoogd tot minimaal 1 miljoen euro. Zaltbommel besloot toen, eigenlijk tegen het eigen beleid in, zelf de lening te verstrekken om de bouw vlot te trekken van de voorziening die voor de hele Bommelerwaard is.

Twee keer zo groot

Dat onderkomen wordt twee keer zo groot als het huidige pand. Het aantal dieren - zo'n 20 honden en 40 katten - zal niet verdubbelen, benadrukt Van Dieten. ,,Er komen wel extra kennels en dat biedt ons meer flexibiliteit. We hebben de extra ruimte bovendien nodig om aan de wettelijke eisen te voldoen die gelden voor opvang van dieren. Een betere scheiding tussen de dieren bijvoorbeeld en betere quarantaineruimtes die bovendien aparte ventilatie moeten hebben. De werkruimte voor de dierenarts wordt ook een stuk ruimer dan het hokje van nu. Als we niet aan nieuwbouw waren begonnen, hadden we het huidige pand fors moeten verbouwen.”

Het nieuwe asiel biedt ook ruimte om bijvoorbeeld schoolklassen te ontvangen. Daarmee krijgt de dierenopvang volgens wethouder Adrie Bragt ook een belangrijke maatschappelijke functie.



