Astrid ving zelf al 27 katten op: nu zoekt ze tijdelijke baasjes voor 200 harige huisgenootjes

Zelf heeft de kattencoördinator van de stichting, Astrid Hak uit Hellouw, al een kat of 26, 27 opgevangen. Daarvan zijn er drie blijven plakken. Katten met een rugzakje, verwilderd, mishandeld of gedumpt, maar waar ze een bijzondere band mee kreeg door er lange tijd liefde en geduld in te stoppen. Een hoopje ellende op zien bloeien is de reden dat ze steeds weer nieuwe noodgevallen toelaat.



Een kat nemen zoals ie is, is volgens haar het enige middel om een kat enigszins te socialiseren: ,,Heb geduld, praat er af en toe tegen en laat hem in zijn waarde. Katten zijn nieuwsgierige beesten, vroeg of laat komt-ie naar je toe.’’ Katten die maanden bij haar thuis op een kast lagen, kreeg ze op die manier uit hun schulp.

‘Laat je kat helpen’

De telefoon van de tienjarige stichting staat roodgloeiend. Zeker in coronatijd, en al helemaal in de vakantieperiode, stromen de meldingen binnen. Daarbij gaat het vrijwel altijd om zwerfkatten en gedumpte nestjes.



Slechts een enkele keer wordt er een uitzondering gemaakt, laatst nog voor een vrouw die op sterven lag in een hospice. ,,Mensen denken nog steeds te makkelijk over de aanschaf’’, weet Hak. ,,En een tip die wij niet vaak genoeg kunnen geven: laat je kat helpen!’’

Socialisatie

De toename zorgt ervoor dat Stichting Superkatten extra gastgezinnen kan gebruiken, naast de ongeveer veertien gezinnen die de organisatie nu telt - totdat een permanent onderkomen is gevonden. Dat kan weken tot maanden duren, maar in die tijd zijn ze nog nooit met een kat blijven zitten, aldus Hak.

Quote Niet iedere kat is geschikt als schootkat, en ook niet iedere kat zit te wachten op een bank om op te liggen Astrid Hak, Stichting Superkatten

,,Normale kittens zijn direct gewend aan mensen. De gedumpte kittens hebben een achterstand als het gaat om socialisatie. Bij de gastgezinnen worden ze in korte tijd zo goed mogelijk gesocialiseerd.’’ Soms lukt dat niet:



,,Niet iedere kat is geschikt als schootkat, en ook niet iedere kat zit te wachten op een bank om op te liggen. In dat geval zoeken we een boerderij of tuinder, waar ze in dienst worden genomen als muizenvanger.’’

Flessenmama’s

De gastgezinnen die er nu – soms al jaren – zijn hebben vaak een eigen specialiteit, vertelt Hak. ,,We hebben de zogenoemde flessenmama’s, die zich ontfermen over nestjes waarvan de moederpoes is doodgereden. Die mensen geven de kittens om de twee uur de fles – ook ’s nachts. En we hebben de blazers en de bijters.’’



Andere gezinnen zijn ervaren in zieke of getraumatiseerde katten. ,,Die hebben vaak veel geduld nodig. Zo was er laatst een kat die zeven jaar op een fabrieksterrein had gezeten, maar nog steeds aaibaar blijkt te zijn. Er kan na jaren geduld nog steeds vooruitgang in zitten. Zo’n kat kan zich vervolgens toch ontpoppen tot leuk beest.’’