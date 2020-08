Auto belandt in het water bij voetbalvereniging Nivo Sparta in Gameren

Sara in de kerk voor vrijwillig­ster Gertrude Hooijmans

9 augustus VELDDRIEL - Het is geen alledaags tafereel: een Sara in een kerk. Toch was ze zondagmorgen tijdens de Heilige Mis aanwezig in Velddriel. Omdat vrijwilligster Gertrude Hooijmans - Wesel 50 jaar werd. Sara zat ook nog eens prominent vooraan in de kerk, met werkkleding en werkhandschoenen aan.